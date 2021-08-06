Очевидец: автомобиль ночью сбил девушку в кемеровском дворе

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Накануне ночью в одном из районов Кемерова местные жители стали свидетелями дорожного инцидента. В распоряжении редакции AVOKA.DO оказалось видео с места событий.

По словам очевидцев, в ночь на 6 августа в одном из дворов жилого дома на Южном произошла авария, в результате которой пострадал один человек.

- Ночью сбили девушку, - сообщил кемеровчанин.

Он также снял видео, на котором видно сидячего на асфальте человека и людей, столпившихся вокруг. Недалеко от этого места стоит автомобиль. Горожанин также сообщил, что на место инцидента приезжала скорая помощь.

В городской ГИБДД журналисту AVOKA.DO рассказали, что участники указанного происшествия для регистрации ДТП в ведомство не обращались. Такое возможно в том случае, если никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб.

Видео: AVOKA.DO

Да!
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