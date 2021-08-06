Очевидец: автомобиль ночью сбил девушку в кемеровском дворе

По словам очевидцев, в ночь на 6 августа в одном из дворов жилого дома на Южном произошла авария, в результате которой пострадал один человек.

- Ночью сбили девушку, - сообщил кемеровчанин.

Он также снял видео, на котором видно сидячего на асфальте человека и людей, столпившихся вокруг. Недалеко от этого места стоит автомобиль. Горожанин также сообщил, что на место инцидента приезжала скорая помощь.