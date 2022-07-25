Очередной этап испытаний теплосетей начался в двух районах Кемерова

Уже сегодня 25 июля в столице Кузбасса начался очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей, в связи с чем в Центральном и Заводском районе города у потребителей на две недели исчезнет горячая вода.

Ограничения также затронут граждан, проживающих по проспекту Ленина (от Кузнецкого до реки Искитимка), улицы Автозаводской, части Кузнецкого проспекта, улиц Мичурина, Пролетарской, Федоровского, 50 лет Октября.

Специалисты намерены завершить все испытания на сетях 7 августа. Главная цель работ – это проверка тепловых сетей, а также выявления "слабых" мест с последующим устранением проблемных участков, заменой на новые трубы в этих местах, уточнили в СГК.