Очередное землетрясение произошло в Кузбассе из-за деятельности угольщиков

Как стало известно от специалистов Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, прошла подземная активность в среду, 18 августа, близ границы Кузбасса с Алтайским краем. Широта зафиксированного землетрясения 52.91°, а долгота – 87.22°.

Магнитуду сейсмособытия оценили в 3,2 балла, о том, какова была его интенсивность в эпицентре землетрясения, не сообщается.

Сейсмологи определили подземную активность под тип «quarry blast». Соответствующим словосочетанием обозначаются именно те толчки в почве, которые были вызваны ведением работ (взрывов) на шахтах и разрезах.

Зафиксированное землетрясение является уже вторым только за среду. Первое было установлено глубокой ночью 18 августа, однако имело «полярные» причины возникновения – природные. Также активность в почве была зарегистрирована за день до этого – 17 августа. Тогда же спровоцирована она была аналогично - угледобычей.