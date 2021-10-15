Очередное дикое животное попало под колеса автомобиля на кузбасской трассе

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Перебегавший дорогу лось был сбит водителем на трассе Кемеровской области.

Инцидент произошел 14 октября в 01:37 на 59 километре трассы Р-255. Водитель автомобиля "Isuzu" из-за неверно выбранной скорости не смог вовремя заметить лося, перебегающего дорогу. В результате на дикое животное был совершен наезд.

‒ Лось покинул место ДТП. Водитель не пострадал, ‒ сообщили редакции AVOKADO в ГИБДД РФ по Кемеровской области.

Кроме того, пользователи социальных сетей сообщают о похожем столкновении, якобы произошедшем на проезжей части Орловка ‒ Граница в Новокузнецком районе. Очевидцы рассказали, что лось выбежал на трассу перед автомобилем "KIA", водитель затормозить не успел. В результате аварии животное погибло. В ГИБДД данную информацию подтвердить не смогли.


Ранее редакция AVOKADO писала о столкновении лося с легковым автомобилем в Новокузнецком районе.

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