Очереди на лучевую терапию шокировали кемеровчан

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Жители кузбасской столицы пожаловались на долгое ожидание лечения.

Сегодня, 11 июля, в социальных сетях появилось обращение от кемеровчанки, которая возмутилась очередями в онкологическом диспансере. По словам женщины, пациентам приходится ждать своего лечения по несколько часов, а часть аппаратов для лучевой терапии якобы не работает. Более того, жители других городов якобы вынуждены уезжать, не дождавшись очереди.

‒ Работает из многих один, а то и не одного аппарата. <...> А кто если с города например Березовского им приходится отказываться от лечения т.к. они не могут вернуться домой на общественном транспорте, он уже не ходит в 12 ночи, ‒ пожаловалась женщина в социальной сети.

Представители Минздрава Кузбасса отреагировали на жалобу. Они попросили автора публикации уточнить дату обращения в медорганизацию, а также другие данные, которые помогут разобраться в сложившейся ситуации.

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