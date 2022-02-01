В социальных сетях пользователь выложил видео, где множество людей стоят в очереди в "красную зону" в поликлинике №2 Междуреченска.

Из-за большой нагрузки на медучреждения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ, по мнению кузбассовцев, врачи не успевают оперативно справляться с потоком больных.

— Какая нагрузка на врачей! Дай бог всем нам пережить этот кошмар <...>, — комментируют жители региона.

На появившуюся информацию отреагировали представители городской больницы.

– <...> ежедневно принимается в отделениях неотложной помощи до 700 человек, на дому обслуживается до 300 человек. Сотрудники МГБ задействованы максимально в оказании неотложной помощи, – ответили специалисты.

Многие кузбассовцы в комментариях рассказали, что столкнулись с такой же проблемой в медорганизациях их городов.

Напомним, суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе превысил 900 случаев.