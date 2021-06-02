Еще один пользователь Сети рассказал о трудностях передвижения для пешеходов по улице Терешковой недалеко от ТРЦ "Лапландия" в момент большого потока автомобилей.

– Появляется поворот направо, на который в часы пик машины едут почти без остановки. Если идти пешком или ехать на велосипеде, неудобно переходить, надо рисковать перебегая, – написал горожанин.

Тем не менее власти отметили, что дополнительный переход не требуется, поскольку при повороте в сторону Рудничного района водители должны пропускать пешеходов и велосипедистов, согласно установленным знакам "Уступи дорогу" и "Движение направо" на выезде с улицы Терешковой.