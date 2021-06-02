По словам горожан, создание новых пешеходных переходов необходимо в целях безопасности кемеровчан, поскольку из-за их недостатка движение на проезжей части осложняется.
– На Притомском проспекте очень не хватает пешеходного перехода, надо рисковать, чтобы перебежать дорогу, – возмутился мужчина.
Представитель горадминистрации в ответ на сообщение подчеркнул, что в данной зоне нет "мест массового притяжения пешеходов", в связи с чем такие работы не планируются.
Еще один пользователь Сети рассказал о трудностях передвижения для пешеходов по улице Терешковой недалеко от ТРЦ "Лапландия" в момент большого потока автомобилей.
– Появляется поворот направо, на который в часы пик машины едут почти без остановки. Если идти пешком или ехать на велосипеде, неудобно переходить, надо рисковать перебегая, – написал горожанин.
Тем не менее власти отметили, что дополнительный переход не требуется, поскольку при повороте в сторону Рудничного района водители должны пропускать пешеходов и велосипедистов, согласно установленным знакам "Уступи дорогу" и "Движение направо" на выезде с улицы Терешковой.
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