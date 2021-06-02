"Очень не хватает пешеходного перехода": жители Кемерова попросили организовать в городе новые "зебры"

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы предложили создать дополнительные пешеходные переходы на двух участках, однако городские власти заявили о нецелесообразности таких мероприятий.

По словам горожан, создание новых пешеходных переходов необходимо в целях безопасности кемеровчан, поскольку из-за их недостатка движение на проезжей части осложняется.

– На Притомском проспекте очень не хватает пешеходного перехода, надо рисковать, чтобы перебежать дорогу, – возмутился мужчина.

Представитель горадминистрации в ответ на сообщение подчеркнул, что в данной зоне нет "мест массового притяжения пешеходов", в связи с чем такие работы не планируются.

Еще один пользователь Сети рассказал о трудностях передвижения для пешеходов по улице Терешковой недалеко от ТРЦ "Лапландия" в момент большого потока автомобилей.

– Появляется поворот направо, на который в часы пик машины едут почти без остановки. Если идти пешком или ехать на велосипеде, неудобно переходить, надо рисковать перебегая, – написал горожанин.

Тем не менее власти отметили, что дополнительный переход не требуется, поскольку при повороте в сторону Рудничного района водители должны пропускать пешеходов и велосипедистов, согласно установленным знакам "Уступи дорогу" и "Движение направо" на выезде с улицы Терешковой.

Фото: Кузбасс Онлайн
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25615

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined