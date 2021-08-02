Утром в понедельник, 2 августа, в Рудничном районе Кемерова произошел инцидент, о котором рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, около дома по проспекту Шахтеров 68 работают полицейские и криминалисты. Также горожане отметили, что возле лифта видели кровь, а из подъезда выходили люди с испачканными в крови руками.
Как сообщил Avoka.do источник в экстренных службах, происшествие имеет криминальный характер, обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: Инцидент Кемерово
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