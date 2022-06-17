Очаг опасного заболевания возник в кузбасском поселке

Очаг заболевания возник в поселке Сокольники Юргинского района. Как рассказали корреспонденту AVOKADO в управлении ветеринарии Кузбасса, у овец в одном из частных хозяйств был обнаружен бруцеллез. Оказалось, что владелец животных приобрел скот без необходимых документов. Откуда были ввезены овцы пока остается невыясненным.

Было проведено межведомственное заседание. Специалисты оперативно разработали и утвердили план мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания в очаге. Необходимые мероприятия уже проводятся.

Справка

Согласно информации из открытых источников, бруцеллез является бактериальной болезнью, которая инфицирует домашних животных и передается человеку через употребление зараженных продуктов или вдыхание возбудителя болезни. Среди симптомов бруцеллеза: боль в суставах, высокая температура, слабость. Болезнь может поразить почти все органы и привести, среди прочего, к анорексии, миокардиту, менингиту и пневмонии.