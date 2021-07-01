Обворовавший соседа пять раз кузбассовец предстанет перед судом

К полицейским в Прокопьевске с заявлением о краже обратился 38-летний мужчина, который сообщил, что неизвестный похитил с дворовой территории его участка ванну, металлические опоры и стройматериалы. Примечательно, что на территории, которая была обворована, находится дом, который частично сгорел из-за пожара, произошедшего в январе 2021 года. Из-за происшествия его хозяин больше не мог постоянно пребывать в жилище, из-за чего начал использовать его в качестве дачи.

По мере разбирательств по обращению полицейские установили личность злоумышленника. Подозрение пало на 28-летнего соседа потерпевшего. Его впоследствии задержали, а после возбудили возбудили в его отношении уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ «Кража».

- Следствием установлено, что обвиняемый на протяжении 5 дней похищал уцелевшие после пожара вещи, металлические изделия и строительные материалы и продавал их, а вырученные деньги тратил, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

К текущему моменту все материалы дела, возбужденного по факту, были направлены в суд. Кузбассовцу грозит до пяти лет заключения в местах лишения свободы.