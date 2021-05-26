Обвиняемый в убийстве знакомой табуретом новокузнечанин предстанет перед судом

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Житель южной столицы Кузбасса обвиняется в причинении смерти своей знакомой. Предполагается, что совершить преступление мужчина мог при помощи предмета мебели. Собранные правоохранителями материалы разберут в суде.

Исходя из материалов, предоставленных сотрудникам пресс-службы ведомства, известно, что было определено, что 45-летний обвиняемый временно проживал у 64-летней знакомой и в один из дней она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала оскорблять мужчину нецензурной бранью. В итоге это привело к тому, что ее квартирант не выдержал и ответил ей применением физической силы.

- <…> разозлился и избил женщину табуретом по голове и телу. От полученных повреждений она скончалась на месте. Злоумышленник с места преступления скрылся, - сообщили в ведомстве.

Позже тело погибшей обнаружили соседи, пришедшие навестить ее. Они же и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Личность убийцы удалось определить по отпечаткам пальцев, горожанина задержали. Вину свою он признал.


Сейчас же дело, возбужденное по статье об убийстве, с обвинительным заключением было направлено на разбирательства в суд.

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