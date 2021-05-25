Обвиняемый в убийстве кемеровчанки имел денежный долг перед своей жертвой

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Признавшийся в убийстве пропавшей несколько дней назад 21-летней жительницы областного центра Кузбасса молодой человек должен был погибшей денег, сообщают СМИ. Корреспондентам федеральных изданий удалось опросить источник, знакомый с ситуацией.

Как стало известно журналистам, убийца и погибшая просто снимали вместе квартиру, а не состояли в романтических отношениях друг с другом. Обусловлено такое сожительство было минимизацией затрат на оплату съемного жилья. Источник также рассказал, что подозреваемый был должен денег погибшей и, как уточняют журналисты, они планировали разъехаться в сентябре.


Корреспондентам телеканала «360» собеседник также сообщил, что пропала девушка через неделю после своего дня рождения. С разыскивающими погибшую родственниками девушки молодой человек разговаривал по телефону, предлагая им принять успокоительное.


Напомним, что ранее стало известно о том, что пропавшая кемеровчанка была найдена расчлененной. Позже по факту было возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый, который впоследствии дал признательные показания.

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