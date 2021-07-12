Обвиняемый в убийстве экс-мэра кузбасского города предстанет перед судом

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, погибший 59-летний экс-мэр Киселевска с огнестрельными ранениями был найден правоохранителями в октябре 2019 года. Неподалеку от него располагалось тело ранее судимого 45-летнего беловчанина, который занимался одним из силовых видов спорта.

Подозреваемого в убийстве удалось установить и задержать в кратчайшие сроки.

В ходе предварительных разбирательств силовики выяснили, что несколько лет назад, а именно - в 2013 году, ранее судимый 45-летний беловчанин банду, в состав которой вошли трое его земляков.

- В период с 2013-го по октябрь 2019 года они совершили более 10 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе несколько разбойных нападений на дома состоятельных жителей области, а также разбойное нападение на автобазу коммерческой фирмы, - уточнили в ведомстве.

Также было установлено, что дома состоятельных горожан выискивал сам организатор. Его подельники проникали в их жилища, связывали находившихся жильцов и заставляли их выдавать всю информацию о том, где расположены ценности. Всю добычу они приносили в дом одного из обвиняемых, там же оставляли оружия. Известно и о том, что обвиняемые угнали несколько автомобилей потерпевших, который впоследствии оставили в безлюдных местах. Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью банды, составила около 30 миллионов рублей.

- 35-летний обвиняемый заключил досудебное соглашение, в отношение мужчины уголовное дело было выделено в отдельное производство, - подчеркнули в СУ СКР.

Уголовное дело, возбужденное в его отношении по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, 5 эпизодах преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, 3 эпизодах п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, 2 эпизодах ч. 3 ст. 166 УК РФ, п. «а», «б» ч.4 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ, было направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Также было завершено и предварительное следствие в отношении подельников 35-летнего беловчанина. Его направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.