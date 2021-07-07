Обвиняемый в сыноубийстве кемеровчанин предстанет перед судом

Из информации, собранной в ходе следствия, известно, что инцидент произошел в канун наступления 2021 года – 31 декабря 2020. Тогда же 60-летний обвиняемый встретился с сыном и его другом у себя в жилище, где они начали распивать алкоголь. Застолье проходило мирно – конфликта между отцом и сыном не назревало. В какой-то момент гость вышел из комнаты, где родственники остались вдвоем, а вернувшись обнаружил тело приятеля с ножевым ранением. В этот же момент над погибшим находился склонившийся отец.

- 33-летний потерпевший успел произнести, что он ранен. Мужчина вызвал медиков и сотрудников полиции. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Злоумышленника задержали. В ходе следствия он не стал сотрудничать со следствием, заявив, что не помнит, что произошло в вечер трагедии, однако силовикам удалось собрать неопровержимые доказательства виновности престарелого мужчины в смерти сына. Также обвиняемому была проведена и психолого-психиатрическая экспертиза, по итогам которой его признали вменяемым.

К текущему моменту уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), было направлено на разбирательства в суд.