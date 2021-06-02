По мнению правозащитника Генина, в действиях пожарного нет состава преступления. Его обвиняют в том, что имея реальную возможность спасти 37 человек, находившихся в кинозале ТРЦ, он проявил халатность. Адвокат же уверяет, что у него были объективные причины, по которым он не мог организовать спасение, например, сильное задымление, полное отсутствие видимости, быстрое распространение дыма и огня.

При этом пожарный неоднократно заходил на четвертый этаж, где находились люди, что говорит о том, что его действия были направлены на поиск оставшихся в здании посетителей ТРЦ, считает адвокат. Сторона защиты также указывает, что в обвинении не сказано, как именно должен был действовать Генин и его звено ГДЗС.

По итогу адвокат попросил суд оправдать Генина. Подсудимый согласился со своим правозащитником, передает ТАСС.