Обвиняемый в халатности Генин попросил суд оправдать его по делу о пожаре в "Зимней вишне"

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На очередном заседании по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" в отношении главы звена газодымозащитной службы (ГЗДС) Сергея Генина, защита обвиняемого, а также он сам, попросили суд оправдать пожарного.

По мнению правозащитника Генина, в действиях пожарного нет состава преступления. Его обвиняют в том, что имея реальную возможность спасти 37 человек, находившихся в кинозале ТРЦ, он проявил халатность. Адвокат же уверяет, что у него были объективные причины, по которым он не мог организовать спасение, например, сильное задымление, полное отсутствие видимости, быстрое распространение дыма и огня.


При этом пожарный неоднократно заходил на четвертый этаж, где находились люди, что говорит о том, что его действия были направлены на поиск оставшихся в здании посетителей ТРЦ, считает адвокат. Сторона защиты также указывает, что в обвинении не сказано, как именно должен был действовать Генин и его звено ГДЗС.


По итогу адвокат попросил суд оправдать Генина. Подсудимый согласился со своим правозащитником, передает ТАСС.

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