Обвиняемый стал фигурантом нового дела за оскорбление судьи в Кузбассе

В декабре 2020 года в суде города Березовский рассматривалось уголовное дело 31-летнего местного жителя, которого обвиняли в имущественных преступлениях. Судья отклонила поданные обвиняемым ходатайства, за что мужчина, разозлившись, оскорбил ее и государственного обвинителя нецензурной бранью. В отношении березовчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи".

‒ Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По аудиозаписи судебного заседания были проведены экспертизы, которые показали, что мужчина высказал оскорбления именно в адрес судьи и государственного обвинителя.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.