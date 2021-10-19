Обвиняемый стал фигурантом нового дела за оскорбление судьи в Кузбассе

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Житель Кемеровской области, будучи обвиняемым по делу об имущественных преступлениях, выказал неуважение к суду, за что стал фигурантом нового разбирательства.

В декабре 2020 года в суде города Березовский рассматривалось уголовное дело 31-летнего местного жителя, которого обвиняли в имущественных преступлениях. Судья отклонила поданные обвиняемым ходатайства, за что мужчина, разозлившись, оскорбил ее и государственного обвинителя нецензурной бранью. В отношении березовчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи".

‒ Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По аудиозаписи судебного заседания были проведены экспертизы, которые показали, что мужчина высказал оскорбления именно в адрес судьи и государственного обвинителя.


Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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