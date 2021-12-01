Обвиняемые в смертельных побоях кузбассовцы освободились из-под стражи

Инцидент, из-за которого кузбассовцы оказались в суде, произошел в Мариинске, в ноябре 2017 года. Мужчина и женщина из-за неприязни избили знакомого в его же доме. Злоумышленники наносили потерпевшему множественные удары руками и ногами, а также деревянной битой. Один из ударов стал причиной закрытой черепно-мозговой травмы, из-за которой мужчина скончался. Кузбассовцы были обвинены в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Суд присяжных вынес в отношении злоумышленников обвинительный вердикт: мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет, а женщине – на шесть лет в колонии строгого и общего режима соответственно. Мера пресечения была изменена на заключение под стражу. Однако защитникам кузбассовцев удалось обжаловать решение суда из-за неправильной постановки вопросов, в ответах на которые присяжные заседатели дали собственно юридическую оценку действиям фигурантов, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

Уголовное дело передали на новое судебное рассмотрение, а осужденные были освобождены из-под стражи.