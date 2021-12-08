Обвиняемая по делу о "Зимней вишне" экс-глава Госстройнадзора Кузбасса попросила учесть ее заслуги

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Бывший начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова попросила суд перед вынесением приговора принять во внимание ее заслуги в строительной отрасли региона.

Накануне в Кемерове прошло очередное заседание суда по делу "Зимней Вишни". В последнем слове обвиняемая Танзиля Комкова, экс-глава инспекции регионального Госстройнадзора, заявила, что свою вину не признает. Кроме того, женщина подчеркнула, что старалась работать в рамках закона и попросила принять суд во внимание свои личные качества и заслуги. Об этом сообщает ТАСС.

‒ Ваша честь, при принятии вами решения прошу вас учесть личные мои качества, состояние здоровья, пенсионный возраст, что я являюсь ветераном труда, а также мои заслуги. <…> Хотелось бы, чтобы мои внуки знали, что их бабушка принимала участие в развитии области и вложила большой вклад в строительную отрасль, ‒ сказала Танзиля Комкова на заседании Центрального районного суда.

Отметим, что бывшую главу инспекции Госстройнадзора Кузбасса обвиняют во взятке в размере семи миллионов рублей. По версии гособвинения, она получила деньги от застройщика здания ТЦ "Зимняя вишня". Взамен женщина не привлекла компанию к ответственности за работы по реконструкции, осуществляемые без разрешения и с нарушениями требований документации.

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