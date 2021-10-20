Обвинивший женщину в своем спаивании кузбассовец погиб ее от руки

Как удалось выяснить следствию, трагический инцидент произошел в мае текущего года в Ленинске-Кузнецком. 44-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликтовать со своей сожительницей. Он обвинил 44-летнюю женщину в том, что она его спаивает и ему приходиться пить спиртное из-за нее.

Услышав это, она рассердилась ударила обидчика ножом в грудь, после чего обратилась к соседям с просьбой вызвать бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Вскоре на место прибыли медики, однако пострадавший от полученного ранения скончался.

В результате жительница Ленинска-Кузнецкого стала обвиняемой по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Со следствием она сотрудничала, вину признала. В настоящее время дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.