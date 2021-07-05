Обвинительный приговор в отношении бывшего мэра Мариинска вступил в законную силу

В ходе следственных мероприятий, а также последующих судебных разбирательств было установлено, что бывший мэр Мариинска Владимир Бобров, пользуясь своим должностным положением, противозаконно изменил разрешенное использование земельного участка площадью более 1200 «квадратов» с вида «гостиничное обслуживание, общественное питание» на вид «для индивидуального жилищного строительства». Соответствующее постановление мэр подписал в июне 2016 года. В суде также отметили, что расположена территория в центре города. Спустя несколько месяцев - в августе - указанный участок был передан в аренду местной жительнице Галине Грищенок без проведения необходимых аукционных процедур. Позже там был возведен объект недвижимости.

Сама территория была бесплатно передана в собственность арендатора в 2018 году, из-за чего муниципальному образованию был причинен ущерб в размере более 3 миллионов рублей. Через два месяца объект, который по документам являлся жилым домом, - развлекательный центр "Русь" - Грищенок за символическую сумму продала своей дочери. Она же, в свою очередь, изменила вид разрешенного использования здания как объект общественного питания.

В итоге бывшего мэра Боброва признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. Решением суда в качестве наказания его приговорили к одному году и шести месяцам заключения в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его также на два года лишили права занимать определенные должности на государственной службе, которые связанны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.