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Обвиненный в незнании жизни молодой кузбассовец отнял ее у своего обидчика

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В Кемеровской области местный житель лишил жизни своего знакомого во время конфликта из-за высказывания.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Прокопьевске. 23-летний местный житель находился в компании с двумя знакомыми. Вместе они распивали алкоголь.


В какой-то момент 50-летний мужчина решил высказаться в адрес более молодого знакомого, отметив, что тот не знает жизни. Эти слова разозлили прокопчанина, поэтому он избил обидчика руками и ногами, а затем несколько раз ударил его ножом. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.


В настоящее время молодой человек задержан. Он стал фигурантом уголовного дела по статье "Убийство", материалы которого уже переданы в суд, передает пресс-служба СУ СК по Кузбассу.

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