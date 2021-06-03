Обвиненный в незнании жизни молодой кузбассовец отнял ее у своего обидчика

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Прокопьевске. 23-летний местный житель находился в компании с двумя знакомыми. Вместе они распивали алкоголь.

В какой-то момент 50-летний мужчина решил высказаться в адрес более молодого знакомого, отметив, что тот не знает жизни. Эти слова разозлили прокопчанина, поэтому он избил обидчика руками и ногами, а затем несколько раз ударил его ножом. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

В настоящее время молодой человек задержан. Он стал фигурантом уголовного дела по статье "Убийство", материалы которого уже переданы в суд, передает пресс-служба СУ СК по Кузбассу.