Обслуживание кемеровских фонтанов подорожало более чем на 25%

Согласно тендеру на сайте государственных закупок, власти кузбасской столицы приступили к поискам человека, который за 3 587 991 рубль возьмется за содержание и техническое обслуживание городских фонтанов, а также в преддверии зимы законсервирует все водные объекты.

При этом в 2021 году обслуживание фонтанов обошлось местному правительству на 27,46% дешевле – 2 814 980 рублей. Тогда в перечень входили восемь объектов, два из которых располагались в Кедровке, а остальные на территории Кемерова. Теперь же власти оплатят содержание шести фонтанов в Лесной поляне и пяти – в черте города по адресам:

просп. Советский, 68, площадь перед зданием "Государственная филармония Кузбасса им. Штоколова";

просп. Шахтеров, 2, площадь перед зданием "Дворец культуры шахтеров";

бульв. Строителей (бульварная часть), напротив жилого дома №29;

просп. Притомский, сквер им. Резникова;

просп. Октябрьский, сквер в районе жилого дома №78.

Все желающие могут подать заявки на участие в аукционе до 24 мая 2022 года.