Обслуживание кемеровских фонтанов подорожало более чем на 25%

Согласно тендеру на сайте государственных закупок, власти кузбасской столицы приступили к поискам человека, который за 3 587 991 рубль возьмется за содержание и техническое обслуживание городских фонтанов, а также в преддверии зимы законсервирует все водные объекты.
При этом в 2021 году обслуживание фонтанов обошлось местному правительству на 27,46% дешевле – 2 814 980 рублей. Тогда в перечень входили восемь объектов, два из которых располагались в Кедровке, а остальные на территории Кемерова. Теперь же власти оплатят содержание шести фонтанов в Лесной поляне и пяти – в черте города по адресам:
- просп. Советский, 68, площадь перед зданием "Государственная филармония Кузбасса им. Штоколова";
- просп. Шахтеров, 2, площадь перед зданием "Дворец культуры шахтеров";
- бульв. Строителей (бульварная часть), напротив жилого дома №29;
- просп. Притомский, сквер им. Резникова;
- просп. Октябрьский, сквер в районе жилого дома №78.
Все желающие могут подать заявки на участие в аукционе до 24 мая 2022 года.
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