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Обслуживание кемеровских фонтанов подорожало более чем на 25%

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Власти кузбасской столицы в 2022 году вынуждены существенно увеличить расходы на содержание местных фонтанов. В среднем стоимость за подобные услуги увеличилась на 27,46%

Согласно тендеру на сайте государственных закупок, власти кузбасской столицы приступили к поискам человека, который за 3 587 991 рубль возьмется за содержание и техническое обслуживание городских фонтанов, а также в преддверии зимы законсервирует все водные объекты.


При этом в 2021 году обслуживание фонтанов обошлось местному правительству на 27,46% дешевле – 2 814 980 рублей. Тогда в перечень входили восемь объектов, два из которых располагались в Кедровке, а остальные на территории Кемерова. Теперь же власти оплатят содержание шести фонтанов в Лесной поляне и пяти – в черте города по адресам:

  • просп. Советский, 68, площадь перед зданием "Государственная филармония Кузбасса им. Штоколова";
  • просп. Шахтеров, 2, площадь перед зданием "Дворец культуры шахтеров";
  • бульв. Строителей (бульварная часть), напротив жилого дома №29;
  • просп. Притомский, сквер им. Резникова;
  • просп. Октябрьский, сквер в районе жилого дома №78.

Все желающие могут подать заявки на участие в аукционе до 24 мая 2022 года.

Да!
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