Обслуживание фонтанов обойдется кемеровским властям почти в три млн рублей

Согласно контракту, в перечень технического обслуживания кемеровских фонтанов входит: сбор мусора в чаше водоема, устранение дефектов и замена непригодных деталей, смена воды и очистка поверхностей строительных конструкций, которые соприкасаются с водой.

В техническом задании значатся работы сразу на нескольких объектах:

Фонтан перед зданием МАУ "Дворец культуры шахтеров" в Рудничном районе;

Фонтане напротив здания по адресу: Пионерский бульвар 4а в Центральном районе;

Фонтане напротив дома по адресу: бульвар Строителей, 29 в Ленинском районе;

Фонтан в сквере имени Резникова по проспекту Притомскому в Центральном районе;

Фонтан в парке Победы ж.р. Кедровка;

Фонтан в Греческой деревне на детской площадке в ж.р. Кедровка;

Фонтан на проспекте Советский, 68 в Центральном районе;

Пешеходный фонтан на территории, прилегающей к зданию просп. Октябрьский, 80 в Ленинском районе.

Начальная стоимость контракта составила 2 814 980 рублей. Из опубликованных документов следует, что заявки будут приниматься до 12 мая текущего года включительно.