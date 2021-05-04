Обслуживание фонтанов обойдется кемеровским властям почти в три млн рублей

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Власти кузбасской столицы объявили тендер для поиска организации, которая согласится за более 2,8 млн рублей заняться техническом обслуживанием фонтанов.

Согласно контракту, в перечень технического обслуживания кемеровских фонтанов входит: сбор мусора в чаше водоема, устранение дефектов и замена непригодных деталей, смена воды и очистка поверхностей строительных конструкций, которые соприкасаются с водой.


В техническом задании значатся работы сразу на нескольких объектах:

  • Фонтан перед зданием МАУ "Дворец культуры шахтеров" в Рудничном районе;
  • Фонтане напротив здания по адресу: Пионерский бульвар 4а в Центральном районе;
  • Фонтане напротив дома по адресу: бульвар Строителей, 29 в Ленинском районе;
  • Фонтан в сквере имени Резникова по проспекту Притомскому в Центральном районе;
  • Фонтан в парке Победы ж.р. Кедровка;
  • Фонтан в Греческой деревне на детской площадке в ж.р. Кедровка;
  • Фонтан на проспекте Советский, 68 в Центральном районе;
  • Пешеходный фонтан на территории, прилегающей к зданию просп. Октябрьский, 80 в Ленинском районе.

Начальная стоимость контракта составила 2 814 980 рублей. Из опубликованных документов следует, что заявки будут приниматься до 12 мая текущего года включительно.

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