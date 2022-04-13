Общежитие в кузбасском городе начало разваливаться на глазах у жильцов

В Сети жительница общежития в Анжеро-Судженске пожаловалась региональным властям, что жилое строение рассыпается на глазах граждан. В качестве подтверждения своих слов она прикрепила фотографии с полуразрушенным фасадом строения и полностью сгнившими трубами внутри квартир.

– Помещение, в котором ужасные условия и невозможно проживать с детьми. Оно уже разваливается, там все в плесени, все трубы гнилые, грибок, тараканы и чего только нету. Сырость, крыша течет, – рассказала автор.

К слову, она поинтересовалась у чиновников о возможности расселения граждан из опасного строения, например, во временное жилье.

На обращение вскоре отреагировали в местной администрации. Представитель указал, что в текущий момент в доме проводится ремонт комнат и мест общего пользования. При этом выделить новые квартиры из маневренного фонда власти не могут.