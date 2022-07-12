Общественный туалет исчез на кемеровском Красном озере

Кемеровчанка поинтересовалась в социальных сетях о причинах демонтажа общественного туалета на озере Красном и призвала власти разрешить эту проблему.
‒ Прошу обратить Ваше внимание на место отдыха горожан и не разводить антисанитарию, ‒ высказалась женщина.
Представители кемеровской мэрии в ответ рассказали, что на озере был установлен общественный туалет, который был не присоединен к системе канализации. С 27 июня текущего года участок у озера Красное передан в аренду.
‒ Установка общественного туалета входит в компетенцию арендатора, ‒ подчеркнули специалисты.
Дата монтажа нового туалета не сообщается.
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