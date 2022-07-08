Общественный транспорт в Новокузнецке изменит схему движения 9 июля

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Транспортники в южной столице Кузбасса внесут коррективы в несколько маршрутов из-за эстафеты.

Четыре маршрута общественного транспорта в Новокузнецке изменятся в субботу, 9 июля. Временные нововведения будут действовать с 09:00 до 14:00 и затронут маршруты двух автобусов, трамвая и троллейбуса.


Так, автобусный маршрут №11 "18 квартал – 18 квартал/Телеуты" будет приостановлен. Автобус №17 "Веры Соломиной – 13-й микрорайон" будет ехать до остановки "Ярославская" без заезда на 13-й микрорайон в прямом направлении, в обратном направлении от остановки "Ярославская" по ул.40 лет ВЛКСМ через остановочные платформы "Пожарная часть", "Климасенко", "Березка", "Стадион", "Станция Островская" и далее по маршруту.


Что касается электротранспорта, то троллейбусные маршруты №2 "Проспект Октябрьский – 13-й микрорайон" продлят до остановочного пункта "Ярославская" по ул.40 лет ВЛКСМ через остановочные платформы "Пожарная часть", "Климасенко", "Березка", "Стадион", "Станция Островская" и далее по маршруту.


Трамвай №10 "Торговый центр – Станция Восточная" будет ходить в прямом и обратном направлениях от "Депо №2" до "Станция Восточная", "Станция Восточная – Депо №2". Об этом сообщили специалисты управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка.


Отмечается, что данные изменения введут из-за проведения эстафеты в Заводском районе города.

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