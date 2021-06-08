Общественный транспорт в Кемерове четыре дня будет ходить по измененным маршрутам

0
Фото:  

Корректировки будут внесены в движение автобусов в областном центре Кузбасса на несколько дней. Связано это с проведением Дня города и монтажно-демонтажных работ.

Так, в праздничный день – 12 июня – пассажирский транспорт будет ходить в Кемерове по расписанию субботнего дня. На линию выпустят 494 единицы техники, сообщили в горадминистрации. Также отмечается, что в этот же день с 8:30 до окончания праздничных мероприятий в связи с перекрытием движения по площади Советов и Университетскому мосту пассажирский автотранспорт будет передвигаться по схеме: в прямом и обратном направлениях: улица Соборная – улица Красноармейская – улица 50 лет Октября – проспект Советский.


Вместе с этим, для того, чтобы кемеровчане могли добраться до других районов города из Центрального, после проведения праздничного салюта будут задействованы 93 единицы пассажирского транспорта.


Кроме того, по измененному маршруту городской транспорт будет ездить 10, 11 и 13 июня. Обусловлено это проведением монтажно-демонтажных работ на площади Советов. Автобусы будут ходить: в прямом направлении в центр города: ул. Соборная – ул. Красноармейская – ул. 50 лет Октября – пр. Советский; в обратном направлении: пр. Советский – ул. 50 лет Октября – ул. Васильева – ул. Красная – пр. Советский.


Напомним, что ранее стало известно о том, что 790 залпов прогремят над Кемеровом в День города. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25844

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined