Общественный транспорт в Кемерове четыре дня будет ходить по измененным маршрутам

Так, в праздничный день – 12 июня – пассажирский транспорт будет ходить в Кемерове по расписанию субботнего дня. На линию выпустят 494 единицы техники, сообщили в горадминистрации. Также отмечается, что в этот же день с 8:30 до окончания праздничных мероприятий в связи с перекрытием движения по площади Советов и Университетскому мосту пассажирский автотранспорт будет передвигаться по схеме: в прямом и обратном направлениях: улица Соборная – улица Красноармейская – улица 50 лет Октября – проспект Советский.

Вместе с этим, для того, чтобы кемеровчане могли добраться до других районов города из Центрального, после проведения праздничного салюта будут задействованы 93 единицы пассажирского транспорта.

Кроме того, по измененному маршруту городской транспорт будет ездить 10, 11 и 13 июня. Обусловлено это проведением монтажно-демонтажных работ на площади Советов. Автобусы будут ходить: в прямом направлении в центр города: ул. Соборная – ул. Красноармейская – ул. 50 лет Октября – пр. Советский; в обратном направлении: пр. Советский – ул. 50 лет Октября – ул. Васильева – ул. Красная – пр. Советский.

Напомним, что ранее стало известно о том, что 790 залпов прогремят над Кемеровом в День города. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.