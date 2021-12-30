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Общественный транспорт в Кемерове будет работать для прихожан в рождественскую ночь

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Кемеровские власти обозначили маршруты, которые будут развозить горожан после богослужения в Знаменском соборе 7 января.

Согласно официальной информации, после Рождественского богослужения кемеровчане смогут уехать домой на общественном транспорте, отходящем от Знаменского кафедрального собора. В пятницу, 7 января 2022 года, в 3:00 от религиозного объекта будет организован вывоз пассажиров.


Автобусы пойдут по следующим направлениям:

  • Остановка "Собор", улица Соборная, проспект Октябрьский, проспект Ленинградский, улица Марковцева.
  • Остановка "Собор", улица Соборная, проспект Ленина, улица Тухачевского, проспект Молодежный.

Также от храма будут отходить трамваи № 1 и № 5, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово. Маршруты следующие:

  • Трамвай № 1: улица Соборная, проспект Ленина, улица Дзержинского, улица Ноградская, КЭМЗ.
  • Трамвай № 1: улица Соборная, улица Сибиряков – Гвардейцев, улица Терешковой, остановка ЗХВ.
  • Трамвай № 5: улица Соборная, проспект Ленина, проспект Кузнецкий, улица Автозаводская, улица Космическая, улица Радищева, 4-я Цветочная.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что часть маршруток и автобусов в Кемерове перестанет ходить в праздничные дни.

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