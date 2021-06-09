Две группы детей в возрасте 7 – 11 лет и 12 – 16 лет представили на оценку свои идеи предотвращения трагических событий. В состав жюри для подведения итогов вошли представители полиции Кузбасса, регионального Минобрнауки, а также муниципальные депутаты и общественные деятели.

Из всех поступивших на рассмотрение работ (которых в общей сложности оказалось около 150) были выбраны 12 лучших: по шесть в категориях "Изобразительное искусство" и "Видеоролик".