Две группы детей в возрасте 7 – 11 лет и 12 – 16 лет представили на оценку свои идеи предотвращения трагических событий. В состав жюри для подведения итогов вошли представители полиции Кузбасса, регионального Минобрнауки, а также муниципальные депутаты и общественные деятели.
Из всех поступивших на рассмотрение работ (которых в общей сложности оказалось около 150) были выбраны 12 лучших: по шесть в категориях "Изобразительное искусство" и "Видеоролик".
– Перед нами стояла непростая задача, так как подход к реализации той или иной творческой идеи у ребят был индивидуальный, особенный, и хотелось отметить каждого участника за неординарность и свежесть мысли. Я очень рад, что так много школьников прислали работы, посвященные профилактике экстремизма и терроризма. Это значит, что подрастающее поколение понимает всю важность и серьезность темы конкурса, – отметил вошедший в состав жюри учредитель ХК "Кузнецкий Альянс" и член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Михаил Шкуропатский.
Церемония награждения участников регионального конкурса пройдет 24 и 25 июня в областном Центре дополнительного образования детей.
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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