Общественники и полиция сделали школьникам сказочный подарок

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Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, побывали в День знаний на концерте и получили подарки от Общественного совета при ГУ МВД по Кемеровской области.

В среду, 1 сентября, в Кемерове прошел сказочный интерактивный спектакль для ребят из Крапивинского района. Вместе с ведущими дети отгадывали популярные музыкальные мелодии, названия любимых сказок, танцевали и пели. Завершением концерта стало торжественное вручение подарков.

– В наших силах сделать так, чтобы эти дети пошли в школу со всем необходимым. Чтобы в новый учебный год они вступили с отличным настроением и в полной "экипировке", – рассказал член Общественного совета при ГУ МВД по Кемеровской области, генеральный директор ХК "Кузнецкий АльянсМихаил Шкуропатский.

В итоге дети получили то, без чего немыслима учеба в школе: рюкзаки, одежда и обувь, канцелярские принадлежности и даже спортинвентарь. Задачи по приобретению всего, что было нужно ребятам, взяли на себя все члены Общественного совета.

– Огромная радость для нас дарить праздник детям. Мы уверены, что, если ребенок будет постоянно ощущать поддержку со стороны неравнодушных людей, он сделает все, чтобы идти к своей мечте! – сказала заместитель председателя Общественного совета Елена Шалева.

Организованный Еленой Шалевой спектакль превратился в мюзикл, который не оставил никого равнодушным.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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