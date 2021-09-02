Общественники и полиция сделали школьникам сказочный подарок

В среду, 1 сентября, в Кемерове прошел сказочный интерактивный спектакль для ребят из Крапивинского района. Вместе с ведущими дети отгадывали популярные музыкальные мелодии, названия любимых сказок, танцевали и пели. Завершением концерта стало торжественное вручение подарков.

– В наших силах сделать так, чтобы эти дети пошли в школу со всем необходимым. Чтобы в новый учебный год они вступили с отличным настроением и в полной "экипировке", – рассказал член Общественного совета при ГУ МВД по Кемеровской области, генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский.

В итоге дети получили то, без чего немыслима учеба в школе: рюкзаки, одежда и обувь, канцелярские принадлежности и даже спортинвентарь. Задачи по приобретению всего, что было нужно ребятам, взяли на себя все члены Общественного совета.

– Огромная радость для нас дарить праздник детям. Мы уверены, что, если ребенок будет постоянно ощущать поддержку со стороны неравнодушных людей, он сделает все, чтобы идти к своей мечте! – сказала заместитель председателя Общественного совета Елена Шалева.

Организованный Еленой Шалевой спектакль превратился в мюзикл, который не оставил никого равнодушным.