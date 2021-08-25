Общественники и полиция помогут кузбасским семьям в подготовке детей к школе

В рамках акции, организованной МВД России, представители полиции и общественники проводят встречи с семьями, которые попали в трудную жизненную ситуацию, чтобы оказать им помощь по подготовке детей к новому учебному году.
С кузбасскими семьями накануне встретились члены Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Елена Шалева и Михаил Шкуропатский, а также представители регионального главка МВД и сотрудники ОМВД России по Крапивинскому муниципальному округу. Всего они пообщались с семью семьями, в которых живут 13 детей школьного возраста. При этом в одной из них матери приходится заниматься воспитанием сразу пяти детей.
Во время первого посещения общественники и полицейские узнали, что требуется родителям школьников для полноценной подготовки детей к предстоящему обучению.
- Общественный совет всегда с готовностью принимает участие в подобных акциях, мы не просто поддерживаем детей накануне праздника. Мы помогаем им сделать шаг навстречу своему будущему и с удовольствием выполним все их пожелания, – отметил член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Михаил Шкуропатский.
Вскоре участники акции вернутся к семьям, чтобы вручить им необходимые вещи.
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