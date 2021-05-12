Общественник выступил с предложением об ужесточении наказания за небрежное хранение оружия в России

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Дмитрий Курдесов, являющийся руководителем общественного движения «За безопасность», обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой о необходимости ужесточить в РФ наказание для тех, кто хранит огнестрельное оружие ненадлежащим образом.

Письмо с соответствующим содержанием оказалось в распоряжении журналистов RT, которые в своей публикации пишут, что общественник указал на то, что часто в СМИ можно увидеть новости о различных трагических инцидентах, которые были спровоцированы использованием оружия. В пример приводится случай, когда ребенок получает ранение от одного из своих родителей.

- В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 224 Уголовного кодекса России в части повышения ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия до трех лет лишения свободы, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, до пяти лет лишения свободы в случае гибели двух и более лиц, - приводят выдержку из письма «Известия».

Также уточняется, что к текущему моменту за небрежное хранение огнестрельного оружия человека могут привлечь к уголовной ответственности по статье 224 УК РФ, в которой предусматривается то, что указанный образ хранения оружия создает условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть или иные тяжкие последствия. Нарушителям, которых собираются судить по соответствующей статье, грозит лишение свободы сроком до одного года и более, зависит это от обстоятельств.

Да!
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