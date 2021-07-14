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Общественник предложил ввести новые правила нахождения детей на водоемах в России

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Юных россиян хотят обязать пользоваться специальными надувными жилетами во время купания. Автором инициативы является руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Ее же он представил в письме на имя главы МЧС, пишут RT.

Как считает общественник, ввести соответствующее правило необходимо для детей до шести лет включительно. Кроме того, начать и привлекать взрослых к административной ответственности за игнорирования указанных требований.


Курдесов отметил, что с наступлением летнего сезона в СМИ все чаще начали публиковаться сообщения о погибших на водоемах детях. Юные россияне в возрасте до шести лет, по его мнению, являются наиболее уязвимой группой. Обусловлено это тем, что не всегда совсем маленькие ребята могут иметь достаточный навык нахождения в воде, чтобы выбраться из нее в случае непредвиденных ситуаций.


Напомним, что накануне в Кузбассе спасатели открыли 34 пляжа и 53 места отдыха у воды. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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