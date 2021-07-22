Общественник предложил ГИБДД увеличить штраф за использование телефона за рулем в России

В самом письме общественник обратил внимание на трагический дорожный инцидент, произошедший 16 июля в Москве. Тогда же, как следует из некоторых предположений в СМИ, 18-летняя автомобилистка сбившая троих детей могла использовать телефон.

Соответствующие обстоятельства сподвигли Курдесова на формирование инициативы, которую он и представил начальнику ГИБДД на оценку в письме. Увеличить штраф, по его мнению, за совершение указанного нарушения следует до 10 тысяч рублей.

В настоящее время ответственность, предусмотренная за использование мобильного за рулем, представляет тот же штраф, однако в размере ниже предлагаемого – полторы тысячи рублей. Такое наказание, считает общественник, незначительно, поскольку из-за нарушения водитель несет реальную угрозу здоровью, а также жизни других участников дорожного движения.