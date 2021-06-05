Гости праздника выразили свою благодарность за проведенное мероприятие и желание на новую встречу, но уже в стенах Кемеровского цирка.

Праздничное мероприятие состоялось совместно с Министерством культуры и национальной политики Кузбасса, Администрацией Гурьевского муниципального округа, Центром народного творчества Кузбасса, Дворцом культуры им.50-летия Октября и Театром кукол Кузбасса им. А.Гайдара.