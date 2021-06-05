Общероссийская программа ФКП "Росгосцирк" "Цирк – детям села", приуроченная ко Дню защиты детей

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Общероссийская программа "Цирк – детям села" стартовала 1 июня 2021 года. В рамках социального проекта цирковые артисты Российской государственной цирковой компании отправляются в райцентры, городские и сельские поселения по всей стране, чтобы подарить праздник цирка жителям отдалённых населённых пунктов. Перед ребятами выступают акробаты, гимнасты, клоуны и дрессировщики с животными. Выездные мероприятия будут продолжаться на протяжении всего лета. Цель проекта – дать возможность детям из отдаленных населенных пунктов познакомиться с миром циркового искусства.

В рамках общероссийской программы "Цирк детям села" Кемеровский цирк побывал с праздничной программой в гостях у жителей поселка Урск, Гурьевского муниципального округа, Кемеровской области – Кузбасс.


Ирина Нестерова продемонстрировала детям чудеса гибкости и изящности в номере "Эквилибр на тростях". Неподдельный интерес ребятишек вызвал номер в исполнении Александра Димитрова. Александр показал свое умение кататься на моноцикле и при этом еще жонглировать шарами. Завораживающий танец с хула-хупами и удивительную игру с диаболо исполнили Екатерина Кузьмина и Анастасия Генюш. Гости смотрели за выступлениями "будущих артистов" – воспитанников образцового самодеятельного коллектива цирк "Сибирь" Дворца культуры им.50-летия Октября, широко открыв глаза, смеялись от всей души и аплодировали не жалея ладоней. Зрители окунулись в сказочный мир цирка, познакомились с цирковым искусством, каждый желающий от мала до велика получил в подарок неотъемлемый атрибут цирка – сладкую вату.

Гости праздника выразили свою благодарность за проведенное мероприятие и желание на новую встречу, но уже в стенах Кемеровского цирка.


Праздничное мероприятие состоялось совместно с Министерством культуры и национальной политики Кузбасса, Администрацией Гурьевского муниципального округа, Центром народного творчества Кузбасса, Дворцом культуры им.50-летия Октября и Театром кукол Кузбасса им. А.Гайдара.

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