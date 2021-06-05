В рамках общероссийской программы "Цирк детям села" Кемеровский цирк побывал с праздничной программой в гостях у жителей поселка Урск, Гурьевского муниципального округа, Кемеровской области – Кузбасс.
Ирина Нестерова продемонстрировала детям чудеса гибкости и изящности в номере "Эквилибр на тростях". Неподдельный интерес ребятишек вызвал номер в исполнении Александра Димитрова. Александр показал свое умение кататься на моноцикле и при этом еще жонглировать шарами. Завораживающий танец с хула-хупами и удивительную игру с диаболо исполнили Екатерина Кузьмина и Анастасия Генюш. Гости смотрели за выступлениями "будущих артистов" – воспитанников образцового самодеятельного коллектива цирк "Сибирь" Дворца культуры им.50-летия Октября, широко открыв глаза, смеялись от всей души и аплодировали не жалея ладоней. Зрители окунулись в сказочный мир цирка, познакомились с цирковым искусством, каждый желающий от мала до велика получил в подарок неотъемлемый атрибут цирка – сладкую вату.
Гости праздника выразили свою благодарность за проведенное мероприятие и желание на новую встречу, но уже в стенах Кемеровского цирка.
Праздничное мероприятие состоялось совместно с Министерством культуры и национальной политики Кузбасса, Администрацией Гурьевского муниципального округа, Центром народного творчества Кузбасса, Дворцом культуры им.50-летия Октября и Театром кукол Кузбасса им. А.Гайдара.
Загрузка комментариев