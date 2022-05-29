Кемеровчанка, 23-летняя девушка, стояла на остановке, когда к ней подошла неизвестная и предложила погадать по руке. В ходе сеанса женщина заявила, что на горожанку якобы наложена порча, но она обладает знаниями, которые помогут справиться с негативным влиянием. Злоумышленница попросила у кемеровчанки монету и денежную купюру, над которыми провела "обряд очищения". После этого женщина заметила на руке горожанки золотое кольцо и заявила, что все зло находится в украшении. Она сняла ювелирное изделие, прошептала над ним заклинание и убедила горожанку, что вернет кольцо через три дня, когда с порчей будет покончено.

Вскоре кемеровчанка поняла, что ее обманули. Сумма ущерба составила около 9 000 рублей. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве. Сейчас личность подозреваемой устанавливается, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.