"Обряд очищения" лишил молодую кемеровчанку имущества

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Жительница столицы Кузбасса доверилась гадалке и потеряла украшение.

Кемеровчанка, 23-летняя девушка, стояла на остановке, когда к ней подошла неизвестная и предложила погадать по руке. В ходе сеанса женщина заявила, что на горожанку якобы наложена порча, но она обладает знаниями, которые помогут справиться с негативным влиянием. Злоумышленница попросила у кемеровчанки монету и денежную купюру, над которыми провела "обряд очищения". После этого женщина заметила на руке горожанки золотое кольцо и заявила, что все зло находится в украшении. Она сняла ювелирное изделие, прошептала над ним заклинание и убедила горожанку, что вернет кольцо через три дня, когда с порчей будет покончено.


Вскоре кемеровчанка поняла, что ее обманули. Сумма ущерба составила около 9 000 рублей. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве. Сейчас личность подозреваемой устанавливается, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Да!
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