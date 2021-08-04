Обрушившийся на Кемерово ливень затопил станцию скорой помощи

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Кемеровчане рассказали о происшествии на станции скорой помощи в центре города, где ливневая вода залила помещение и мощным потоком прорывалась через закрытые окна.

Последствия стихии коснулись не только общественного транспорта и подачи электроэнергии, но и станции скорой помощи в центре Кемерова, о чем рассказали горожане в соцсетях.


Речь идет о Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи на улице Николая Островского, отметил автор публикации, к которой прикрепил видео. На кадрах запечатлены результаты разыгравшейся непогоды.


Судя по ролику, потоки дождевой воды били прямо из окон, затопило коридор и начало лестницы, а уровень воды продолжал расти.


В среду, 4 августа, кузбасскую столицу накрыл мощный ливень, за час достигнув месячной нормы. Гроза привела к массовым отключениям света, а водителям пришлось преодолевать множество препятствий из-за перегрузки ливневок.

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