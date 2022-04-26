Обрушение произошло на крупном предприятии Новокузнецка

Вчера, 25 апреля, на Западно-Сибирском металлургическом комбинате в Новокузнецке произошло обрушение пролетов моечного отделения ЦРМО-1. В этот день выполнялись ремонтные работы металлургического оборудования.
Как сообщает Минпромторг Кузбасса, по данным МЧС, пострадавших и погибших нет.
– В данный момент на месте работают оперативные службы, ведется обследование завалов, – сказано в сообщении.
К проверкам подключилась региональная прокуратура с целью установления обстоятельств произошедшего.
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