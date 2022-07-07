+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Обрушение потолочных перекрытий произошло в новокузнецкой пятиэтажке

0
Фото:  

Элементы здания в южной столице Кузбасса рухнули внутрь. Журналист AVOKADO выяснял подробности инцидента.

Сегодня, 7 июля, в Сети появилась информация о том, что в доме №61 по улице Транспортной в Новокузнецке произошло обрушение. Чтобы узнать детали случившегося, корреспондент AVOKADO обратился в управление по защите населения и территории южной столицы Кузбасса.


Специалисты рассказали, что инцидент произошел в 13:24. Обрушились потолочные перекрытия в коридоре на пятом этаже жилого дома. Сейчас на месте работают специалисты. Пострадавших в результате обрушения нет.


Известно, что на крыше здания проходил ремонт. Однако мог ли он стать причиной произошедшего пока неизвестно.


Все обстоятельства инцидента выясняются.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37942

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined