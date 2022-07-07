Обрушение потолочных перекрытий произошло в новокузнецкой пятиэтажке

Сегодня, 7 июля, в Сети появилась информация о том, что в доме №61 по улице Транспортной в Новокузнецке произошло обрушение. Чтобы узнать детали случившегося, корреспондент AVOKADO обратился в управление по защите населения и территории южной столицы Кузбасса.

Специалисты рассказали, что инцидент произошел в 13:24. Обрушились потолочные перекрытия в коридоре на пятом этаже жилого дома. Сейчас на месте работают специалисты. Пострадавших в результате обрушения нет.

Известно, что на крыше здания проходил ремонт. Однако мог ли он стать причиной произошедшего пока неизвестно.

Все обстоятельства инцидента выясняются.