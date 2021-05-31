Обрушение потолка в квартире произошло в центре Кемерова

Житель кузбасской столицы поделился в соцсетях происшествием в его квартире в четырехэтажном доме на улице Ноградской 16. По его словам, в прошедшую субботу, 29 мая, в квартире на верхнем этаже обрушился потолок.

– Спали с дочкой, в 10:00 услышали сильный грохот в соседней комнате – в зале, – написал в соцсетях проживающий в доме мужчина.

Люди в результате обвала не пострадали, однако оказалось засыпанной мебель в квартире. Также теперь предстоит решить вопрос

с ремонтом, обстоятельства произошедшего выясняются.