Обритый кузбассовец в синей куртке пропал после похода в лес

Константин Геннадьевич Казаков 1978 года рождения пропал без вести в деревне Осиновка Кемеровского района. Мужчина отправился в лес 7 июля текущего года и не вернулся.

Рост пропавшего составляет 185 сантиметров, телосложение худощавое. Обрит наголо, глаза карие, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт". Был одет в синюю куртку, синие джинсы, резиновые сапоги болотного цвета и бежевую кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски пенсионерки, не вернувшейся из леса.