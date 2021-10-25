Образовательные учреждения Кузбасса получили рекомендации на период нерабочих дней

На период с 30 октября по 7 ноября организациям дошкольного, общего и среднего профессионального образования рекомендовано уйти на каникулы при условии сохранения и полноты освоения образовательной программы.

Для учеников начальной школы — организовать работу дежурных групп со строгим соблюдением всех мер против коронавирусной инфекции. Подчеркивается, что подобная система может действовать только в случае крайней необходимости.

Детские сады должны сформировать группы работников для обеспечения деятельности учреждения и присмотра за детьми по запросу родителей (законных представителей). В детских группах, закрытых на карантин, перевод детей в другие коллективы запрещен. Работа должна быть организована с соблюдением всех рекомендаций СанПиНа, сообщают в пресс-службе Министерства образования Кузбасса. Отмечается, что выход сотрудников детских садов на работу в указанный период осуществляется с их личного согласия.

Напомним, что режим нерабочих дней был введен по указу президента РФ Владимира Путина.