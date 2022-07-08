Образовательные учреждения Кемерова получали спред вместо сливочного масла

Установлено, что организованная группа во главе с генеральным директором одной из торговых организаций поставила в 191 образовательное учреждение Кемерова спред вместо сливочного масла. Злодеяние было совершено в рамках муниципальных контрактов. Сумма причиненного ущерба составила около 7,4 млн рублей.



В отношении шести кемеровчан было возбуждено уголовное дело. С одним из участников группы было заключено досудебное соглашение, и в июне 2022 года он получил в качестве наказания четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Остальные пять участников организованной группы предстанут перед судом по делу о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.