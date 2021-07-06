Обращавшийся к Путину по Конституции сирота задержан силовиками в Новокузнецке

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Сирота из южной столицы Кузбасса, который ранее

предлагал президенту Владимиру Путину обсудить Конституцию, был задержан силовиками.

В личном Telegram-канале Горланов сообщил участникам группы о своем содержании. Так же он отметил, что перед этим, на протяжении несколько часов его "пасли" возле дома.

– Меня все пасли у дома. Не дали мне никуда приехать. Сейчас меня забирают в отдел полиции, как я понимаю, – рассказал активист.

Стоит отметить, что после размещения поста о задержании никакой новой информации не появлялось.


Ранее редакция AVOKADO уже публиковала материал об Игоре Горланове. Так, в мае 2021 года он организовал возле ТРЦ "Сити Молл" два одиночных пикетирования, в ходе которых публично разорвал конституцию, после чего его схватили полицейские.

Да!
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