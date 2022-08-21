Березовчане сняли на камеру кузбассовца, который вырвал из клумбы цветы. На кадрах видно, что мужчина подходит к разным участкам городского цветника и выбирает оттуда подходящие растения.

– Романтик сорвал несколько цветов с городских клумб. Собрал букет и пошел на свидание, – рассказали березовчане.

Действия горожанина вызвали бурное обсуждение в комментариях. Некоторые пользователи Сети не увидели в таком поведении ничего предосудительного и заметили, что из-за прихода осени цветы бы все равно завяли. Однако против этого высказались кузбассовцы, которые выразили обеспокоенность внешним видом города.

– Если так будут все мужчины делать, никаких клумб не хватит. Если бы он сам посадил и вырастил – другое дело. Люди садили, ухаживали, это чей-то труд, – заметила одна из пользовательниц Сети.

Также жители региона отметили, что у них вызывало волнение количество тех, кто защищал портившего городское имущество мужчину.