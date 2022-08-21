Оборвавший городские цветы "романтик" вызвал споры в Кузбассе

0
Фото:  

Жители Кемеровской области устроили обсуждение действий мужчины, который собрал букет из высаженных на городской клумбе цветов.

Березовчане сняли на камеру кузбассовца, который вырвал из клумбы цветы. На кадрах видно, что мужчина подходит к разным участкам городского цветника и выбирает оттуда подходящие растения.

– Романтик сорвал несколько цветов с городских клумб. Собрал букет и пошел на свидание, – рассказали березовчане.

Действия горожанина вызвали бурное обсуждение в комментариях. Некоторые пользователи Сети не увидели в таком поведении ничего предосудительного и заметили, что из-за прихода осени цветы бы все равно завяли. Однако против этого высказались кузбассовцы, которые выразили обеспокоенность внешним видом города.

– Если так будут все мужчины делать, никаких клумб не хватит. Если бы он сам посадил и вырастил – другое дело. Люди садили, ухаживали, это чей-то труд, – заметила одна из пользовательниц Сети.

Также жители региона отметили, что у них вызывало волнение количество тех, кто защищал портившего городское имущество мужчину.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39350

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined