Оборванный трос остановил движение троллейбусов в центре Кемерова

Согласно данным пресс-службы организации, на улице Красноармейской в 07:20 произошел обрыв троллейбусного продольно-несущего троса в трех разных местах. В результате движение электротранспорта остановилась. При этом авария затруднила проезд для другого общественного транспорта и автомобилистов, из-за чего на улицах Красноармейской и Соборной образовались пробки.

Устранить проблему и запустить движение удалось спустя три часа: примерно в 10:30 троллейбусы возобновили работу, отметили в пресс-службе КЭТК.