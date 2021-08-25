Оборванный трос остановил движение троллейбусов в центре Кемерова

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Утром 25 августа в кузбасской столице временно остановилось движение троллейбусов. Причиной стал обрыв троса. Подробности аварийной ситуации редакции AVOKADO сообщили в КЭТК.

Согласно данным пресс-службы организации, на улице Красноармейской в 07:20 произошел обрыв троллейбусного продольно-несущего троса в трех разных местах. В результате движение электротранспорта остановилась. При этом авария затруднила проезд для другого общественного транспорта и автомобилистов, из-за чего на улицах Красноармейской и Соборной образовались пробки.


Устранить проблему и запустить движение удалось спустя три часа: примерно в 10:30 троллейбусы возобновили работу, отметили в пресс-службе КЭТК.

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