Оборудование на производстве в Новокузнецке загорелось под утро

В четверг, 27 января, в 5:20 борцы с огнем получили тревожный сигнал о пожаре в производственном помещении на Бызовском шоссе в Новокузнецке. После звонка на указанный адрес направились 13 пожарных на четырех спецавтомобилях.
– Огонь возник в здании 1990 года. На момент прибытия первого подразделения, горело покрасочное оборудование, вытяжная вентиляция, а в помещении было сильное задымление. Самостоятельно эвакуировались четверо человек, – раскрыли подробности AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.
Полностью ликвидировать возгорание удалось в 5:38. Площадь пожара составила 20 метров квадратных. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
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