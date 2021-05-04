Обокравший своих знакомых кузбассовец выплатил им компенсацию и угодил в тюрьму

Осужденный узнал, что его друзья проведут ночь вне своего жилья. Воспользовавшись моментом, он влез в их машину, где были ключи от дома, а после вынес оттуда золотые украшения и бытовую технику. В общей сложности он украл на 170 тыс. рублей.

Ленинск-Кузнецкий городской суд признал горожанина виновным в краже и назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет. После решения суда судебные приставы арестовали банковские счета осужденного, поскольку он должен был компенсировать ущерб, нанесенный владельцам похищенного имущества.

После принятый мер мужчина оплатил положенные 170 тыс. рублей, поскольку отбывание тюремного срока не лишает обязанности выплатить компенсацию.