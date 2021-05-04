Обокравший своих знакомых кузбассовец выплатил им компенсацию и угодил в тюрьму

0
Фото:  

Житель Ленинска-Кузнецкого после хищения имущества у своих знакомых выплатил им всю сумму ущерба и получил срок.

Осужденный узнал, что его друзья проведут ночь вне своего жилья. Воспользовавшись моментом, он влез в их машину, где были ключи от дома, а после вынес оттуда золотые украшения и бытовую технику. В общей сложности он украл на 170 тыс. рублей.


Ленинск-Кузнецкий городской суд признал горожанина виновным в краже и назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет. После решения суда судебные приставы арестовали банковские счета осужденного, поскольку он должен был компенсировать ущерб, нанесенный владельцам похищенного имущества.


После принятый мер мужчина оплатил положенные 170 тыс. рублей, поскольку отбывание тюремного срока не лишает обязанности выплатить компенсацию.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24727

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined