Обновленные трудовые книжки начнут использоваться в России c 2023 года

Как сообщается в пресс-службе правительства, несмотря на нововведения, россияне смогут и дальше без каких-либо ограничений пользоваться документами старого образца. Касается это и бланков, и прежних вкладышей, которые находятся на хранение у работодателей.

Отмечается также, что ранее форму бланка трудовой книжки скорректировали специалисты Минтруда. Были также обновлены инструкции по ее хранению. В пример изменений приводятся: исключения некоторых устаревших положений, регламентирующих способы заполнения бланков и учет книжек работодателем.

Порядок изготовления новых документов будет определяться Минфином. Кроме того, в обязательства министерства войдет и решение вопроса об обеспечении работодателей в России документами, которые будут полностью соответствовать новому образцу.