Обновленные трудовые книжки начнут использоваться в России c 2023 года

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Один из важнейших документов при трудоустройстве претерпел изменения в оформлении. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о начале использования трудовых книжек нового образца с 1 января 2023 года.

Как сообщается в пресс-службе правительства, несмотря на нововведения, россияне смогут и дальше без каких-либо ограничений пользоваться документами старого образца. Касается это и бланков, и прежних вкладышей, которые находятся на хранение у работодателей.


Отмечается также, что ранее форму бланка трудовой книжки скорректировали специалисты Минтруда. Были также обновлены инструкции по ее хранению. В пример изменений приводятся: исключения некоторых устаревших положений, регламентирующих способы заполнения бланков и учет книжек работодателем.


Порядок изготовления новых документов будет определяться Минфином. Кроме того, в обязательства министерства войдет и решение вопроса об обеспечении работодателей в России документами, которые будут полностью соответствовать новому образцу.

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