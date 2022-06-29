Обновление памятника истории и культуры Кузбасса обойдется властям в 412 млн рублей

Администрация Гурьевского муниципального округа на днях разместила на портале государственных закупок тендер на поиск подрядчика, который возьмется за реставрацию городского памятника истории и культуры регионального значения.

Речь идет о Дворце культуры металлургов в Гурьевске, где в будущем должен появиться колонный зал, архитектурно-лепной декор, а вместительность зрительского помещения составит сразу 390 мест. Согласно документации, в строении чиновники хотят увидеть художественную мастерскую, центр детского развития, танцевальный класс, дизайн-студию, класс эстрадного вокала и кабинет для занятий народного хора. Начальная цена контракта 412 304 000 рублей.

При этом исполнителю необходимо выполнить все работы в срок до 15 декабря 2023 года. Таким образом, ему отведено чуть более полугода.